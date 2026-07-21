به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در راستای هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته ملی مهارت (۳۱ تیر تا ۶ مرداد)، جلسه‌ای با حضور مدیران سازمان‌های مربوطه در استانداری لرستان برگزار شد و برنامه‌های این هفته تشریح گردید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، در این جلسه اظهار کرد: ما باید یک شبکه‌سازی و سیستم‌سازی کنیم؛ ابتدا برای شناسایی استعداد‌های مهارتی، سپس آموزش این عزیزان و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ایجاد شغل و کارآفرینی. همه دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید در این مسیر گام بردارند.

امیدامیدی با بیان اینکه در حوزه مهارت عقب هستیم، افزود: در کشور تمرکز ما بر دانش‌محوری و تئوری بوده است، در حالی که باید روی آموزش و مهارت سرمایه‌گذاری کنیم. نباید صرفاً به یک مددجو آموزش بدهیم و رهایش کنیم، بلکه باید پیگیر باشیم تا به نتیجه برسیم.

معاون اقتصادی استانداری بر راه‌اندازی هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار همافزایی همه نهاد‌ها در مسیر توسعه مهارت‌آموزی شد.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای لرستان نیز با اشاره به ارزیابی دستاورد‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه مهارت‌آموزی استان، گفت: جایگاه مهارت در اقتصاد امروز و فردای کشور بر کسی پوشیده نیست.

الله‌بخش اداوی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را موتور محرکه تولید، اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری دانست و افزود: ۶ مرداد، فرصتی است تا اهمیت این حوزه راهبردی را بیش از پیش به جامعه یادآوری کنیم.

وی برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و دیجیتال، تجلیل از مربیان و کارشناسان، برگزاری دوره‌های کپسولی و کوتاه‌مدت، اعزام سفیران آموزشی به مناطق روستایی و افتتاح محیط‌های کارگاهی را از مهم‌ترین برنامه‌های هفته ملی مهارت در لرستان عنوان کرد.