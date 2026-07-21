اعلام برنامههای هفته ملی مهارت در لرستان
برنامههای هفته ملی مهارت (۳۱ تیر تا ۶ مرداد) در نشستی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری لرستان تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، در راستای هماهنگی و برنامهریزی برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای هفته ملی مهارت (۳۱ تیر تا ۶ مرداد)، جلسهای با حضور مدیران سازمانهای مربوطه در استانداری لرستان برگزار شد و برنامههای این هفته تشریح گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، در این جلسه اظهار کرد: ما باید یک شبکهسازی و سیستمسازی کنیم؛ ابتدا برای شناسایی استعدادهای مهارتی، سپس آموزش این عزیزان و فراهم کردن زمینههای لازم برای ایجاد شغل و کارآفرینی. همه دستگاهها و بنگاههای اقتصادی باید در این مسیر گام بردارند.
امیدامیدی با بیان اینکه در حوزه مهارت عقب هستیم، افزود: در کشور تمرکز ما بر دانشمحوری و تئوری بوده است، در حالی که باید روی آموزش و مهارت سرمایهگذاری کنیم. نباید صرفاً به یک مددجو آموزش بدهیم و رهایش کنیم، بلکه باید پیگیر باشیم تا به نتیجه برسیم.
معاون اقتصادی استانداری بر راهاندازی هنرستانهای وابسته به دستگاههای اجرایی تأکید کرد و خواستار همافزایی همه نهادها در مسیر توسعه مهارتآموزی شد.
رئیس سازمان فنی و حرفهای لرستان نیز با اشاره به ارزیابی دستاوردها و ظرفیتهای موجود در حوزه مهارتآموزی استان، گفت: جایگاه مهارت در اقتصاد امروز و فردای کشور بر کسی پوشیده نیست.
اللهبخش اداوی آموزشهای فنی و حرفهای را موتور محرکه تولید، اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری دانست و افزود: ۶ مرداد، فرصتی است تا اهمیت این حوزه راهبردی را بیش از پیش به جامعه یادآوری کنیم.
وی برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و دیجیتال، تجلیل از مربیان و کارشناسان، برگزاری دورههای کپسولی و کوتاهمدت، اعزام سفیران آموزشی به مناطق روستایی و افتتاح محیطهای کارگاهی را از مهمترین برنامههای هفته ملی مهارت در لرستان عنوان کرد.
اداوی در پایان با تأکید بر همکاری و مشارکت فعال همه دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی و بخش خصوصی در اجرای برنامهها خاطرنشان کرد: امیدوارم با همدلی و تلاش مضاعف، بتوانیم این هفته را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم و پیام مهم مهارت را به گوش همگان برسانیم.