به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید مجتبی حسینی، سرمربی سه فصل اخیر آلومینیوم اراک، با توافق با مدیران باشگاه نساجی مازندران، هدایت این تیم را برای فصل آینده لیگ برتر فوتبال ایران بر عهده گرفت.

پس از جدایی غلامرضا عنایتی از نساجی مازندران، مدیران این باشگاه مذاکرات خود را با چند گزینه برای هدایت تیم آغاز کردند که بنا به اعلام رسانه رسمی باشگاه نساجی در نهایت با سید مجتبی حسینی به توافق رسیدند تا این سرمربی هدایت نماینده مازندران در فصل جدید لیگ برتر را بر عهده بگیرد.