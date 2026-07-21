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حمایت از مردم جنوب در تجمعات شبانه مردم

مردم غیور ایران در تجمعات شبانه خود از پایداری مردم جنوب در این شرایط سخت تقدیر کردند و در حمایت از آنها در این هوای گرم یکصدا همدل شدند که مصرف برق را کاهش داده تا برق جنوب ایران پایدار بماند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰- ۲۱:۴۲
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، تجمع مردمی ، صرفه جویی در مصرف برق
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