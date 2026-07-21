عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی در شهرک صنعتی شماره ۳ خرم‌آباد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است و فاز نخست آن با هزینه ۴۵۰ میلیارد تومان به ۵۰ درصد پیشرفت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی در شهرک صنعتی شماره ۳ خرم‌آباد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است؛ طرحی که با هدف تأمین برق پایدار واحد‌های تولیدی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش ناترازی برق در شهرک‌های صنعتی استان اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اعلام این خبر اظهار کرد: این نیروگاه در سه مرحله اجرا می‌شود و فاز نخست آن تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. برای اجرای فاز اول این طرح، ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

فرزاد محمدی افزود: با بهره‌برداری از این نیروگاه، برق پایدار و مطمئن برای واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تأمین خواهد شد که نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق و رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به زیرساخت‌های ایجادشده در این شهرک‌ها تصریح کرد: سه پست برق در شهرک‌های صنعتی استان تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است و دو پست برق پایدار نیز در شهرک‌های صنعتی در حال اجراست.





محمدی همچنین از واگذاری ۷۸ هکتار زمین در قالب ۱۴ قرارداد به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خبر داد و گفت: حجم کل سرمایه‌گذاری این قرارداد‌ها بالغ بر ۳.۵ همت (هزار میلیارد تومان) است که نشان از عزم جدی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و صنعت استان دارد.