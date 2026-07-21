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تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی مقابل تیم خیبر به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در ادامه برنامههای آمادهسازی پیشفصل خود، در یک دیدار تدارکاتی به مصاف خیبر رفت و با ارائه نمایشی برتر، موفق شد حریف خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد.
سرخپوشان که با انگیزه حفظ آمادگی و افزایش هماهنگی تاکتیکی پا به این میدان گذاشته بودند، از همان دقایق ابتدایی جریان بازی را در اختیار گرفتند و با خلق موقعیتهای متعدد، برتری خود را به حریف دیکته کردند.
در این بازی یکی از بازیکنان خیبر در دقایق پایانی مسابقه از سوی داور با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.
کادر فنی پرسپولیس در این مسابقه به همه بازیکنان حاضر در فهرست تیم فرصت حضور در میدان را داد تا ضمن ارزیابی شرایط فنی نفرات، میزان آمادگی آنها نیز در آستانه ادامه برنامههای پیشفصل مورد سنجش قرار گیرد.
در نهایت، مهدی تیکدری و سرگیف با گلزنی در این دیدار، پیروزی دو بر صفر سرخپوشان را رقم زدند تا پرسپولیس با ثبت یک نمایش امیدوارکننده، اردوی آمادهسازی خود را با روحیهای مضاعف دنبال کند.