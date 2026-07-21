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جریان عادی زندگی در بندرعباس

جریان زندگی این روز‌ها در بندرعباس نشان می‌دهد که مردم ایران به هیچ کس باج نمی‌دهند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰- ۲۱:۳۳
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برچسب ها: بندرعباس ، جریان زندگی
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