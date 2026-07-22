مدیرکل استاندارد استان یزد به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان :کودکان و نوجوانان این مرز و بوم، نقش بسیارمهمی در توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و ارزش‌های اجتماعی، در جامعه دارند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زهرا جعفری ندوشن در نشست با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد و هیات همراه افزود: رعایت استاندارد‌ها و کیفیت کالا‌ها و خدمات باید به عنوان یک فرهنگ و یک مطالبه عمومی در سطح جامعه نهادینه شود.



وی ادامه داد: قشر کودک و نوجوان بیشترین تأثیر پذیری و تأثیرگذاری را در این میان ایفا کرده به طوری که اگر فرزندان ما در همان دوران کودکی با مفاهیم و فرهنگ استاندارد و کیفیت آشنا شوند، به طور قطع در بزرگسالی در خصوص اجرا و رعایت استانداردها، با مشکلات کمتری رو‌به‌رو هستیم.



مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد نیز در این نشست گفت: توجه به حوزه کودک و نوجوان، خود نوعی گرایش به سمت استاندارد است، چرا که این قشر دارای زمینه هموار و مساعدتری برای دریافت قوانین، ضوابط، نظام مندی، راستی نگری و همانا استاندارد هستند.



سیده عالیه قوامی افزود: یکی از برنامه‌های مشترک سالیانه بین اداره کل استاندارد استان یزد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، می‌تواند برگزاری جشنواره‌های نقاشی، قصه گویی، کتاب نویسی و ... باشد، که استمرار این رویه، در توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد بسیار موثر است.



شایان ذکر است، پایان بخش برنامه امروز، بازدید مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد و هیات همراه از نمایشگاه دایمی کالا‌های استاندارد اداره کل استاندارد استان یزد بود.