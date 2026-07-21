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نخستین جایگاه سیار عرضه بنزین با هدف سوخترسانی شبانهروزی به زائران در محور اهواز–خرمشهر و مسیر منتهی به مرز شلمچه مستقر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: نخستین جایگاه سیار عرضه بنزین در کیلومتر ۵۵ محور اهواز–خرمشهر، در محدوده شرکت کشت و صنعت میرزا کوچکخان، جانمایی و راهاندازی شد.
محمد بنیسعید افزود: این جایگاه با ظرفیت ۲۹ هزار لیتر، بهصورت شبانهروزی سوخت مورد نیاز خودروهای زائران اربعین را در یکی از محورهای پرتردد منتهی به مرز شلمچه تأمین میکند.
وی با اشاره به عبور حدود دو میلیون زائر از مرز شلمچه در اربعین سال گذشته گفت: با پیشبینی افزایش شمار زائران در اربعین امسال، همه تمهیدات لازم برای سوخترسانی مطلوب به ناوگان حملونقل زائران فراهم شده است.