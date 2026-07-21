رئیس سازمان حمل‌ونقل عمومی شهرداری اسلام‌شهر، از اعزام ۲۵ دستگاه اتوبوس به مرز مهران از ۵ تا ۱۵ مرداد خبر داد وی با اشاره به تدارک بسته‌های فرهنگی برای زائران و کاهش نرخ کرایه‌ها در مقایسه با قیمت‌های مصوب، اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌های لازم برای جابه‌جایی زائران و جاماندگان اربعین در سطح شهرستان و تهران نیز صورت گرفته است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن گلیج رئیس سازمان حمل‌ونقل عمومی و بار مسافر شهرداری اسلام‌شهر در جلسه هماهنگی ستاد اربعین حسینی که عصر امروز در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: ناوگان اتوبوس‌رانی سازمان حمل‌ونقل عمومی و با مسافر شهرداری اسلام‌شهر در استان تسهیل در سفر‌های اربعین به زائرین خدمات‌رسانی می‌کند.

وی افزود: ۲۵ دستگاه اتوبوس از ۵ تا ۱۵ مردادماه در مرز مهران برای جابه‌جایی زائران مستقر شده و به مدت ۱۰ روز خدمات‌رسانی خواهند کرد.

گلیج با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بیان کرد: خودرو‌های اعزامی مشخص و عملیات اورهال آنها در حال انجام است و این ناوگان روز دوشنبه ۵ مرداد و هم‌زمان با بدرقه عمومی زائرین اربعین حسینی در اسلام‌شهر، راهی مرز مهران خواهند شد.

وی با بیان چالش اصلی پیشروی این عملیات، تأکید کرد: درحالی‌که قرارداد اعزام اتوبوس‌ها تا پای امضا نیز پیش رفته بود، افزایش قیمت‌هایی که طی یکی دو روز اخیر به طور ناگهانی اعلام شد، اعداد و ارقام ما را دچار مشکل کرد و ما را مجبور به توقف کار و تجدید استعلام بها کرد و این موضوع باعث ازدست‌رفتن بخشی از زمان ما شد.

رئیس سازمان حمل‌ونقل عمومی شهرداری اسلام‌شهر با ابراز امیدواری نسبت به کشف قیمت در استعلام بهای انجام شده، از برنامه‌ریزی برای آغاز اعزام خادمین زوار خبر داد و افزود: تاکنون کار اعزام سه موکب انجام شده که یکی از آنها عازم شده و دو موکب دیگر نیز عصر امروز اعزام می‌شوند و برای سایر موکب‌هایی که نیازمند کمک در مسیر اعزام به مرز مهران باشند نیز برنامه‌ریزی لازم صورت‌گرفته است.

وی با اشاره به افزایش نرخ کرایه‌های مصوب و خاطرنشان کرد: درحالی‌که پارسال میانگین کرایه اعزام‌ها حدود۲۵۰ هزار تومان بود و کرایه مصوب دولت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده بود، امسال این مبلغ به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش‌یافته است، بااین‌وجود ما میانگین کرایه خود را روی ۳۵۰ هزار تومان تنظیم کرده‌ایم و تلاش داریم وبا کمترین قیمت بهترین خدمات را به زائرین محترم ارائه کنیم.

گلیج در خصوص خدمات جانبی نیز گفت: کرایه‌های عمومی‌تر در قالب بسته‌های فرهنگی شامل پرچم، شال مشکی و تسبیح به زائران بازگردانده می‌شود، تاکنون نزدیک به ۲۵۰۰ پرچم یالثارات الحسین به همراه شال مشکی و تسبیح مزین به تمثال رهبر معظم انقلاب برای زائران تدارک‌دیده‌شده و همچنین فضاسازی فرهنگی مرز مهران با همکاری سازمان فرهنگی در حال انجام است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای جاماندگان اربعین حسینی در سطح شهرستان اسلام‌شهر، تصریح کرد: ۱۰ دستگاه اتوبوس برای مراسم جاماندگان شهر تهران و ۲۰ دستگاه نیز برای شهرستان اسلام‌شهر پیش‌بینی شده است و در صورت نیاز دوستان در سایر حوزه‌ها نیز آمادگی کامل برای جابه‌جایی وجود دارد.

گلیج با تأکید بر کمک مؤثر سال گذشته در تخصیص ۱۰ دستگاه اتوبوس اضافی، گفت: در صورت تحقق مجدد این کمک‌ها بتوان به عدد جابه‌جایی پارسال که حدود ۶ هزار زائر بود دست‌یافت و از این مأموریت بزرگ سربلند بیرون آمد.

رئیس سازمان حمل‌ونقل با و مسافر شهرداری اسلام‌شهر، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده امسال شهروندان و زائرین اربعین اباعبدالله الحسین (ع) می‌توانند جهت ثبت‌نام و استفاده از ناوگان اتوبوس‌رانی تا مرز مهران با قیمت مناسب به مراکز هشت‌گانه ثبت‌نام مراجعه و نسبت به هماهنگی جهت اعزام اقدام کنند.