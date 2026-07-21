مردم انقلابی خوزستان در یکصد و چهل و دومین شب از اجتماعات مردمی ، حماسه آفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در یکصد و چهل و دومین شب از اجتماعات مردمی ، همگام با ملت قهرمان ایران با حضور آگاهانه در میادین و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی استان آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ، ضمن محکومیت تجاوزهای دشمن آمریکایی به میهن اسلامی از پاسخ قاطع رزمندگان مدافع وطن حمایت کردند.