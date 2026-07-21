استاندار خوزستان با تأکید بر نقش بی‌بدیل ورزش و تحرک همگانی در ارتقای سلامت فردی و اجتماعی، از طراحی سازوکار‌های جدید برای ترویج فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های اداری و کاهش بیماری‌های غیرواگیر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی زاده روز سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ در نشست شورای ورزش و جوانان استان، با اشاره به اهمیت ورزش و تحرک بدنی در سلامت جامعه گفت: سازوکارهای خاصی برای ترویج ورزش همگانی در استان طراحی شده و انشاءالله این برنامه‌ها را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در میادین ورزشی همواره مورد تأکید بوده است، افزود: چه در فعالیت‌های فردی و چه در فعالیت‌های گروهی، باید بسترهای لازم برای مشارکت همگانی در ورزش فراهم شود.

موالی‌زاده با اشاره به تأثیر ورزش در کاهش بیماری‌های غیرواگیر تصریح کرد: بی‌تحرکی و نشستن طولانی‌مدت، یکی از عوامل اصلی بروز بسیاری از بیماری‌هاست که هزینه‌های سنگینی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند. ما باید با برنامه‌ریزی دقیق، این معضل را در جامعه مدیریت کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای تحرک در محیط‌های اداری گفت: باید جلسات کاری را با پیاده‌روی کوتاه‌مدت و فعالیت‌های ورزشی سبک همراه کنیم. حتی نیم‌ساعت پیاده‌روی روزانه می‌تواند تأثیر شگرفی در سلامت کارکنان داشته باشد.

موالی زاده از دستگاه‌های اجرایی خواست تا با جدیت به موضوع تحرک کارکنان توجه کنند و افزود: باید یک واحد مشخص در ادارات مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده بگیرد. فرمانداری‌ها نیز در این مسیر نقش کلیدی دارند و باید با ابلاغ دستورالعمل‌های لازم، این فرهنگ را در تمامی دستگاه‌ها نهادینه کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های تشویقی برای ترویج ورزش همگانی اظهار داشت: جوایزی برای تشویق شهروندان به مشارکت در فعالیت‌های ورزشی در نظر گرفته شده است و انشاءالله با حمایت از قهرمانان و ورزشکاران در رشته‌های مختلف، شاهد حضور بیشتر مردم در عرصه ورزش خواهیم بود.

استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های ورزشی و جوانان برای تحقق اهداف تعیین‌شده خاطرنشان کرد: انشاءالله با همدلی و انسجام، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت فردی و اجتماعی و کاهش هزینه‌های درمانی در استان برداریم.