تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات تا ۳۱ شهریور

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، اظهارنامه صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ و پرداخت مالیات متعلق، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.