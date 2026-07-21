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سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، اظهارنامه صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ و پرداخت مالیات متعلق، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی که بر اساس مصوبه مراجع قانونی ذیربط ابلاغ شده است، مواعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر تمدید شده است:
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و پرداخت مالیات متعلق که تاریخ انقضای آن در بازه زمانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ است تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تمدید میشود.
مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تمدید میشود.