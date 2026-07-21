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تیم ملی والیبال کشورمان در مرحله مقدماتی لیگ ملتها با ۳ پیروزی از مجموع ۱۲ مسابقه، در جایگاه چهاردهم جدول رقابتها قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی لیگ ملتها با ۳ پیروزی از مجموع ۱۲ مسابقه، در جایگاه چهاردهم جدول رقابتها قرار گرفت و همین موضوع در مقطعی حضور تیم را در لیگ ملتهای سال آینده به مخاطره انداخت.
بازگشت روسیه به رده بندی جهانی و عملکرد تیم ملی والیبال ایران موجب شد تیم ملی در جایگاه نوزدهم رده بندی جهانی قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند؛ با وجود جوانگرایی در تیم ملی توسط روبرتو پیاتزا، سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران، ملی پوشان در رقابتهای لیگ ملتها مشکلات زیادی در بخشهای دفاع روی تور، دریافت و سرویس داشتند.
ملی پوشان والیبال ایران آخر تابستان باید در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت کنند، رقابتهایی که میتواند به بهبود جایگاه ایران در رده بندی جهانی کمک کند.