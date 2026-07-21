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رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر ضرورت ثبتنام زائران در سامانه سماح و بهرهمندی از پوشش بیمهای گفت: زائران ثبتنام و عزیمت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا امکان برنامهریزی بهتر و ارائه خدمات مطلوبتر فراهم باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ستاد اربعین سازمان حج و زیارت با محوریت بررسی آخرین اقدامات اجرایی و روند تردد در مرزهای زمینی برگزار شد. در این جلسه، ثبتنام بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه سماح و جریان روان عبور و مرور زائران از مرزها گزارش شد.
علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، با تأکید بر لزوم برنامهریزی دقیق برای روزهای اوج سفر، از زائران خواست تا ثبتنام و عزیمت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا امکان ارائه خدمات مطلوبتر فراهم باشد.
وی با تاکید بر اهمیت ثبتنام در سامانه سماح برای بهرهمندی از پوشش بیمهای، سلامت زائران در جابهجاییها، بهویژه در خاک عراق، استفاده از ناوگان حملونقل ایمن، نصب سامانه «همیار اربعین» و ارائه خدمات درمانی شایسته را از ضرورتهای این عملیات برشمرد.
در ادامه این نشست، مرتضی آقایی، مسئول کمیته ثبتنام و اعزام ستاد اربعین، از ادامه روند ثبتنامها و پیشبینیهای انجامشده برای روزهای پایانی خبر داد.
وحید صفاری، مسئول ستاد اربعین سازمان حج و زیارت نیز از پیشرفت مطلوب آمادهسازی ایستگاههای خدمترسانی خبر داد و اعلام کرد: گروه نخست کارگزاران اعزام و مستقر شدهاند و سایر نیروها نیز تا پایان هفته به مناطق اعزام خواهند شد.
سجاد رحمانی، مدیر حج و زیارت استان ایلام نیز در این جلسه، تردد روان در مرز مهران و فعالسازی موکب «شهید علیرضا بیات» (متعلق به سازمان حج و زیارت) را گزارش داد.
رشیدیان با اشاره به همزمانی پیادهروی اربعین با مراسم تشییع و تدفین رئیسجمهور شهید، ابراز امیدواری کرد این حرکت عظیم با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود تا تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.
رئیس سازمان حج و زیارت ضمن قدردانی از مردم و مسئولان عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع و خدماترسانی به زائران، اتحاد و همبستگی میان مسلمانان را از برکات این مراسم دانست و گفت: شایسته است ثواب این سفر معنوی به روح رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدا، بهویژه شهید علیرضا بیات، هدیه شود.