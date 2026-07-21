به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، ایمان اعتماد گفت :طرح پایش و حفظ یکپارچگی خطوط لوله زیرزمینی این شرکت که از نیمه دوم سال 1404 با اتکا به توان فنی متخصصان داخلی آغاز شده ، تاکنون نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر از خطوط لوله زیرزمینی شرکت تحت ارزیابی مستقیم خوردگی خارجی (ECDA) قرار گرفته است.

وی افزود: نتایج این ارزیابی‌ها تاکنون به شناسایی و رفع عیب ۱۵ نقطه از خطوط لوله منجر شده و عملیات خاکبرداری، بررسی و رفع عیب سایر نقاط شناسایی‌شده نیز با اولویت در حال انجام است.

رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت نفت و گاز اروندان با تأکید بر اینکه اجرای برنامه‌های مدیریت یکپارچگی خطوط لوله، نقش مهمی در پیشگیری از نشت، کاهش ریسک‌های عملیاتی، حفاظت از محیط زیست و پایداری تولید دارد، اظهار کرد: همزمان، برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه توپکرانی هوشمند (ILI) در خطوط انتقال نفت و گاز راهبردی و پرریسک شرکت انجام شده و تأمین اعتبار این پروژه از شرکت ملی نفت ایران درخواست شده است.

اعتماد خاطرنشان کرد: توسعه روش‌های نوین بازرسی، پایش مستمر وضعیت خطوط انتقال و اجرای به‌موقع اقدامات اصلاحی، از مهم‌ترین راهبردهای این شرکت در صیانت از سرمایه‌های ملی، افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات و استمرار تولید ایمن و پایدار به شمار می‌رود.