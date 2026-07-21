مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بازگشت مسافران، از استقرار نیرو‌های پشتیبانی در مرزها، ارائه خدمات شبانه‌روزی به هموطنان و تعیین نرخ اتوبوس در مسیر مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رستگاری با اشاره به کنترل مسیر‌های زائران اربعین در مر‌زهای خروجی زائران یزدی، اعلام کرد: تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت بازگشت مسافران از مرز‌های کشور پیش‌بینی شده و همکاران دستگاه‌های اجرایی در مرز‌ها به‌صورت مستمر، خدمات کنترلی، پشتیبانی و راهنمایی را به هموطنان ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد هم از بعد کیفی و هم بعد کمی، کنترل ناوگان جاده‌ای در حال اجرا است و حداکثر ظرفیت ناوگان حمل ونقل عمومی پای کار آمده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان یزد گفت: مرز مهران و چذابه از مرز‌های اصلی بازگشت زائران یزدی است و نیرو‌های عملیاتی در این مرز‌ها مستقر هستند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مسافران برای زمان بازگشت افزود: از هموطنان درخواست می‌شود با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی با عوامل مستقر در مرزها، زمان بازگشت خود را به صورت گروهی و کاروانی مدیریت کنند تا روند جابه‌جایی با نظم، کیفیت و سهولت بیشتری انجام شود.

این مقام مسئول همچنین گفت: علاوه بر افزایش ظرفیت خدمات، کنترل‌های فنی و اجرایی نیز به‌صورت مستمر در حال انجام است و نیرو‌های مستقر در مرز‌ها آماده پاسخگویی و پشتیبانی از مسافران هستند.

وی درباره هزینه حمل‌ونقل نیز اظهار کرد: نرخ اتوبوس برای اتوبوس ۲۵ نفره هر نفر ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در مرز مهران تعیین شده است و با توجه به شرایط و مسیر‌های مختلف، امکان تغییر نرخ در سایر مسیر‌ها و برای اتوبوس‌های ۳۲ و ۴۴ نفره نرخ تغییر می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به فعالیت مراکز پاسخگویی افزود: دفاتر خدمات مسافرتی و همکاران مستقر در مرز‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و رسیدگی به مشکلات احتمالی هموطنان هستند.