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مردم ولایتمدار مهاباد در اجتماع شبانه، از پاسداری از وطن و خونخواهی امام شهید گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مردم ولایتمدار مهاباد در اجتماع شبانه از دفاع از وطن، خونخواهی امام شهید، از چهره واقعی و بدون نقاب آمریکا گفتند. مهابادیها از اقتدار میگویند و از ایستادگی نیروهای مسلح حمایت میکنند. غیور مردان و شیر زنان مهابادی از دلاورمردی و شجاعت مردم جنوب کشور هم قدردانی کردند و از درسهای ملت ایران به دشمن آمریکایی گفتند.
تجمع کنندگان باردیگر بدعهدی و جنایت دشمن آمریکایی را در حمله به مناطق غیرنظامی و زیرساختهای کشور، در استانهای جنوبی را محکوم کردند.