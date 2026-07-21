به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مردم ولایتمدار مهاباد در اجتماع شبانه از دفاع از وطن، خونخواهی امام شهید، از چهره واقعی و بدون نقاب آمریکا گفتند. مهابادی‌ها از اقتدار می‌گویند و از ایستادگی نیرو‌های مسلح حمایت می‌کنند. غیور مردان و شیر زنان مهابادی از دلاورمردی و شجاعت مردم جنوب کشور هم قدردانی کردند و از درس‌های ملت ایران به دشمن آمریکایی گفتند.

تجمع کنندگان باردیگر بدعهدی و جنایت دشمن آمریکایی را در حمله به مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌های کشور، در استان‌های جنوبی را محکوم کردند.