امروز (۳۰ تیر) در تالار صنعتی بورس کالای ایران، ۸۰ هزار تن محصولات متنوع فولادی از ورق رنگی و گالوانیزه تا تیرآهن و تختال برای تامین نیاز صنایع پایین‌دستی عرضه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اطلاعیه رسمی عرضه بورس کالا، بازار سرمایه در آخرین روز‌های تیرماه شاهد عرضه بیش از ۸۰ هزار تن محصولات فولادی بود.

براین اساس؛ در بخش مقاطع طویل، ۱۳ هزار و ۹۹۷ تن تیرآهن با قیمت پایه ۶۶۷ هزار و ۸۱۱ ریال در اختیار خریداران قرار گرفت. همچنین در همین گروه، یک هزار و ۸۰۲ تن نبشی با قیمت پایه ۶۵۴ هزار و ۴۵۲ ریال و یک هزار و ۹۴۵ تن ناودانی با قیمت پایه ۶۶۵ هزار و ۵۹۵ ریال عرضه شد تا زنجیره تأمین مقاطع ساختمانی تکمیل شود.

همچنین، ۴۹ هزار تن تختال C با قیمت پایه ۶۸۳ هزار ریال عرضه شد.

بورس کالا در این روز همچنین میزبان عرضه محصولات تخت ارزش‌افزوده بود؛ به طوری که ۳ هزار تن ورق رنگی با قیمت پایه یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴۹۹ ریال و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن ورق گالوانیزه G با قیمت پایه یک میلیون و ۱۶۰ هزار و ۶۴ ریال روی تابلو رفت.

عرضه این محصولات، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی و خودروسازی فراهم می‌آورد تا از بستری شفاف برای تأمین کالای مورد نیاز خود استفاده کنند.