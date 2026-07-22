به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مردم دیار میرزا، با حضور حماسی و دشمن شکن خود در میدان شهدای ذهاب رشت، میعادگاه عشق به وطن، گرد هم آمدند تا ضمن حمایت از تداوم حملات و پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح کشورمان علیه یزیدیان زمان، از همدلی و همراهی خود با مردم غیرتمند و دلاور جنوب در دفاع از خاک مقدس وطن بگویند.

گیل مردان و گیل زنان گیلانی به سان گذشته محکم و با صلابت به میدان آمدند تا ضمن فریاد خونخواهی آقای شهید ایران و شهدای وطن، از حمایت و همراهی خود با نیرو‌های مقتدر مسلح و مردم غیرتمند جنوب کشور گفتند.