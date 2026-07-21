رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: با توجه به گرمای شدید زائران پیاده روی اربعین حتما به مصرف آب کافی، استراحت در سایه و استفاده از پوشش مناسب توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی ا اشاره به اهمیت مقابله با گرمازدگی در مسیر پیاده‌روی اربعین افزود: زائران باید پیش از شروع سفر، بدن خود را به تدریج با شرایط گرما تطبیق دهند و در روز‌های منتهی به راهپیمایی، مصرف آب کافی را در برنامه روزانه خود بگنجانند تا از کم‌آبی پیشگیری شود.

وی ادامه داد: نوشیدن منظم آب، حتی در صورت نداشتن احساس تشنگی، یکی از کلیدی‌ترین نکات است؛ همچنین مصرف آبمیوه‌های رقیق‌شده می‌تواند به تأمین انرژی و املاح موردنیاز بدن کمک کند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان تاکید کرد: زائران باید در فواصل منظم، در سایه یا مکان‌های خنک استراحت کرده، از پوشیدن لباس‌های تیره خودداری و به جای آن از لباس‌های سبک، روشن و تنفسی استفاده کنند. استفاده از کلاه لبه‌دار و عینک آفتابی نیز از دیگر توصیه‌های مؤثر برای کاهش خطر گرمازدگی است.

دکتر شریفی همچنین نسبت به علائم هشداردهنده این عارضه همچون سردرد، سرگیجه، ضعف و خستگی مفرط، تهوع یا استفراغ هشدار داد و گفت: زائران در صورت مشاهده هر یک از این نشانه‌ها، باید بلافاصله فعالیت را متوقف، در مکانی خنک استراحت کرده و مایعات بنوشند.