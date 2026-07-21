پخش زنده
امروز: -
مسابقات کشتی ساحلی انتخابی کارکنان آجا با حضور ۲۸ ورزشکار به میزبانی فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) رشت در حسن رود انزلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دومین دوره مسابقات کشتی ساحلی کارکنان آجا با حضور ۲۸ ورزشکار در ۴ وزن از ۵ یگان زمینی، هوایی، پدافند، دریایی و ستاد آجا در ساحل مجتمع آموزشی شهید نامجوی حسن رود برگزار شد و منتخبین به مرحله نهایی مسابقات در بین کشتی گیران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در مرداد برگزار میشود راه یافتند.
نفرات منتخب این رقابتها در صورت موفقیت در مسابقات نهایی انتخابی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه به مسابقات ارتشهای جهان سیزم ۲۰۲۶ نیجریه راه خواهند یافت.