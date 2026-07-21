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در سومین جلسه هیات اندیشهورز کشاورزی قزوین مطرح شد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و تدوین یک طرح جامع برای دشت قزوین، بودجههای دولتی جهت اجرای پروژههای مدرن کشاورزی و مدیریت مصرف آب جذب شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در سومین جلسه هیات اندیشهورز کشاورزی استان قزوین با موضوع «آب و محیط زیست» که با حضور جمعی از مدیران، اساتید و متخصصان برگزار شد، چالشهای حیاتی مدیریت منابع آب و کیفیت خاک دشت قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خاک؛ سرمایه در حال نابودی دشت قزوین
دکتر مهرزاد، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی، در این نشست با ارائه گزارشی تکاندهنده از وضعیت خاک استان، اعلام کرد که کیفیت خاک دشت قزوین در ۱۵ سال گذشته با روند نزولی شدیدی روبرو بوده است. وی تاکید کرد: «کاهش مواد آلی، تخریب ساختار فیزیکی و افت فعالیت زیستی، خاک دشت قزوین را با تهدیدی جدی روبرو کرده است. خاک یک سرمایه تجدیدناپذیر است و از بین رفتن سلامت آن، مستقیماً با بحران آب و تهدید امنیت غذایی همپوشانی دارد.» وی افزود که کاهش بارندگی، خشکسالیهای پیاپی و افت کیفیت آبهای زیرزمینی، از عوامل اصلی این تخریب هستند.
ضرورت طرح جامع و جذب اعتبار دولتی
در ادامه این نشست، معاون اقتصادی استانداری با تاکید بر ارزشآفرینی دشت قزوین، خواستار حرکت از رویکردهای پراکنده به سمت یک «طرح جامع مدیریت هوشمند آب در کشاورزی» شد. وی پیشنهاد داد که با تدوین این طرح کامل برای دشت قزوین، باید از دولت اعتبار کافی برای اجرای پروژههای مدرن و زیرساختی جذب شود تا از منابع آبی به شکلی بهینه استفاده گردد.
دانشگاه؛ از مطالعات استادمحور تا حل مسائل موضوعمحور
رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بینالمللی امام خمینی نیز با ابراز خرسندی از ورود مسائل محیطزیستی به حوزه پژوهشی، بر نقش دانشگاه در حل چالشهایی نظیر «مهاجرتهای اقلیمی»، «فرونشست زمین» و «آلودگی آبهای زیرزمینی محمدآباد» تاکید کرد.
در این میان، محمد رضا صفری، دبیر هیات اندیشهورز، با نقد رویکردهای سنتی پژوهشی، خواستار تحول در نظام دانشگاهی شد. وی اظهار داشت: «مطالعات دانشگاهی نباید صرفاً استادمحور باشد؛ ما به مطالعات موضوعمحور نیاز داریم. دشت قزوین با دهها چالش جدی روبروست و هر چالش باید به عنوان یک موضوع پژوهشی (پایاننامه) توسط دانشجویان دنبال شود تا در نهایت، راهکارهای علمی و عملیاتی برای حل آنها فراهم گردد.»
بحران آب؛ تهدیدی که اجتنابناپذیر نیست
در بخش پایانی نشست، آقای علیمردانی با اشاره به چالشهای مدیریتی در بخش کشاورزی از جمله قوانین، سیاستها و الگوی کشت، بر این باور بود که اگرچه بحران آب یک تهدید واقعی برای امنیت غذا و اقتصاد است، اما با بکارگیری دانش، سیاستگذاری درست و ایجاد همبستگی ملی و منطقهای، میتوان مسیر بحران را تغییر داد و از وقوع فاجعه جلوگیری کرد.