پیش بینی می‌شود از ۱۲۶ هکتار باغ‌های گیلاس مهاباد، بیش از هزار و پانصد تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، برداشت یاقوت‌های رنگی از باغ‌های گیلاس مهاباد ادامه دارد. کارگران از میان شاخه‌های خمیده و پر ازگیلاس، مشغول برداشت این میوه خوشمزه هستند. رئیس اداره تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مهاباد گفت: پیش بینی می‌شود از ۱۲۶ هکتار باغ‌های گیلاس مهاباد، بیش از هزار و پانصد تن محصول برداشت شود. رسول سعیدیان عملکرد تولید گیلاس در مهاباد را ۱۲ تن در هر هکتار اعلام کرد.

آذربایجان غربی رتبه پنجم کشوری را درتولید گیلاس دارد.