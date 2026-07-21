به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، خبر‌هایی متنوع در بسته اخبارکوتاه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ گنجانده شده است.



آیین سوگواری حضرت رقیه سلام الله علیها، شهید سه ساله واقعه کربلا در مناطق مختلف استان برپا شد.

گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و شهدای وطن در صومعه‌سرا

مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان در این مراسم با بیان اینکه ما خونخواه آقای شهد ایران و شهدای وطن هستیم گفت: تداوم راه امام و شهدا، حفظ وحدت و اتحاد ملی رمز پیروزی کشور برابر یزدیان زمان است.



اعزام موکب اربعین شهدای لاهیجان به کربلای معلی

فرماندار لاهیجان گفت: این موکب با ۴ دستگاه کامیون حامل اقلام اساسی و مواد غذایی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی راهی کربلای معلی شد و قرار است در مسیر نجف به کربلا و در عمود ۱۶ مستقر شود.



مدیر اجرایی موکب قمربنی‌هاشم صومعه سرا هم از اعزام دستگاه۴ کامیون اهدایی کمک‌های مردمی به همراه ۵۰ خادمین زائران حسینی به کربلای معلی خبر داد.



تولید نماهنگ «سفر بخیر»؛ روایت جاماندگان کربلا در مسیر دفاع از میهن اسلامی

این نماهنگ به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام و در وصف جاماندگان از زیارت کربلای معلی، با عنوان «سفر بخیر» در لنگرود رونمایی شده است.



ارائه خدمات پزشکی و دارویی رایگان به اهالی روستای موسی کلایه املش

فرمانده سپاه ناحیه املش گفت: این طرح جهادی سلامت به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره جهادگران آسمانی گیلان و کمک به جامعه هدف در این منطقه اجرا شده است.