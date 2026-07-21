به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان نژادیان گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن گندم به‌صورت خرید تضمینی از کشاورزان خوزستانی خریداری شده که ارزش این میزان خرید بیش از ۶۸همت است.

وی افزود: در تازه‌ترین مرحله، ۶همت از مطالبات گندمکاران خوزستانی به حساب کشاورزان واریز شده و با این پرداخت، مجموع مطالبات پرداخت‌شده به ۵۲درصد رسیده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در تولید گندم کشور ادامه داد: خوزستان همچنان رتبه نخست خرید تضمینی گندم کشور را در اختیار دارد و بخش قابل توجهی از گندم مورد نیاز سایر استان‌ها از محل تولیدات این استان تأمین می‌شود.

جهان‌نژادیان با بیان اینکه متولی اصلی پرداخت مطالبات گندمکاران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر مسئولان اجرایی استان، به‌ویژه استاندار محترم خوزستان، روند تأمین و پرداخت مطالبات گندمکاران با جدیت در حال انجام است. وی با ابراز امیدواری افزود: با تأمین اعتبارات لازم، باقیمانده مطالبات گندمکاران پرتلاش و زحمتکش خوزستانی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حساب آنان واریز خواهد شد.