به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، با تسویه مطالبات پیمانکار، عملیات اجرایی بیمارستان تأمین اجتماعی مهاباد در وضعیت مطلوبی است و براساس پیش بینی‌ها هفته دولت سال۱۴۰۶ به بهره‌برداری می‌رسد و بخشی از نیاز‌های درمانی مردم مهاباد و شهر‌های جنوب آذربایجان‌غربی را پاسخ می‌دهد.

علی‌اکبر خراسانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران از اتمام دو سوم طرح احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی مهاباد خبرداد و گفت: هرچند مقداری از برنامه زمان‌بندی عقب هستیم، با تخصیص و تزریق به‌موقع اعتبارات و پیگیری‌های صورت گرفته، برنامه زمان‌بندی جبرانی از پیمانکار دریافت می‌شود تا زمان دقیق بهره‌برداری از این طرح با اطمینان اعلام شود.

سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: امیدوار بودیم این طرح طبق برنامه زمان‌بندی تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد، اما با توجه به شرایط پیش‌آمده، این موضوع محقق نشد. با این حال، مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران و سازمان تأمین اجتماعی قول مساعد دادند، این مرکز درمانی تا هفته دولت سال آینده به بهره‌برداری برسد.

تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی گام مهمی است درکاهش بار مراکز درمانی، دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات سلامت و تقویت جایگاه مهاباد به عنوان یکی از قطب‌های درمانی جنوب آذربایجان‌غربی.