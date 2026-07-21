تیم هاکی چمن ۵ نفره دختران کمتر از ۱۸ سال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی - عمان، تیم میزبان را شکست داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هاکی چمن ۵ نفره دختران کمتر از ۱۸ سال ایران در نخستین تجربه بین‌المللی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی (مسقط، عمان)، موفق شد تیم میزبان را با نتیجه ۱۱ به صفر شکست دهد.

در این دیدار یک‌طرفه، ستاره عابدینی‌فر با ثبت ۴ گل، ستاره میدان بود و به عنوان بهترین بازیکن زمین نیز انتخاب شد. دیگر گل‌های ایران را ستایش زارع (۳ گل)، شایتا شیبانی (۲ گل)، و فاطمه داشاب و زهرا عبدی (هرکدام ۱ گل) به ثمر رساندند.

ورزشکاران کشورمان در دومین گام خود به مصاف تیم پاکستان خواهند رفت.

تیم پسران زیر ۱۸ سال ایران نیز در این مسابقات حضور دارد و با پیروزی‌های مقتدرانه مقابل عراق (۵-۰) و عربستان (۹-۰)، شروعی درخشان را در نخستین تجربه برون‌مرزی خود به ثبت رسانده است.