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تیم هاکی چمن ۵ نفره دختران کمتر از ۱۸ سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی - عمان، تیم میزبان را شکست داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هاکی چمن ۵ نفره دختران کمتر از ۱۸ سال ایران در نخستین تجربه بینالمللی خود در رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی (مسقط، عمان)، موفق شد تیم میزبان را با نتیجه ۱۱ به صفر شکست دهد.
در این دیدار یکطرفه، ستاره عابدینیفر با ثبت ۴ گل، ستاره میدان بود و به عنوان بهترین بازیکن زمین نیز انتخاب شد. دیگر گلهای ایران را ستایش زارع (۳ گل)، شایتا شیبانی (۲ گل)، و فاطمه داشاب و زهرا عبدی (هرکدام ۱ گل) به ثمر رساندند.
ورزشکاران کشورمان در دومین گام خود به مصاف تیم پاکستان خواهند رفت.
تیم پسران زیر ۱۸ سال ایران نیز در این مسابقات حضور دارد و با پیروزیهای مقتدرانه مقابل عراق (۵-۰) و عربستان (۹-۰)، شروعی درخشان را در نخستین تجربه برونمرزی خود به ثبت رسانده است.