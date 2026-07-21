پخش زنده
امروز: -
فرماندار لاهیجان گفت: موکب اربعین شهدا با ۴ دستگاه کامیون حامل اقلام اساسی و مواد غذایی اهدایی کمیتههای ستاد اربعین و مردم نیکوکار برای خدمترسانی به زائران اربعین راهی کربلای معلی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرماندار لاهیجان گفت: این موکب با ۴ دستگاه کامیون حامل اقلام اساسی و مواد غذایی اهدایی کمیتههای ستاد اربعین و مردم نیکوکار، شامل آرد، برنج، چای، روغن، حبوبات و رب گوجهفرنگی، به همراه یک دستگاه ژنراتور و یک دستگاه کامل نانوایی سیار، به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، برای خدمترسانی به زائران اربعین راهی کربلای معلی شد.
علیرضا مسچیان با قدردانی از مشارکت گسترده مردم و عوامل اجرایی، افزود: مردم لاهیجان همواره در انجام امور خیر، ترویج فرهنگ عاشورا و پاسداری از پرچم سیدالشهدا (ع) پیشگام بودهاند و این حضور ارزشمند، جلوهای از روحیه ایثار، همبستگی و ولایتمداری آنان است.
گفتنی است موکب اربعین شهدای لاهیجان در مسیر نجف به کربلا و در عمود ۱۶ مستقر خواهد شد.