رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به اقدامات مثبت وزارت آموزش و پرورش در حوزه تولید لباس دانش‌آموزان، خواستار توجه ویژه به طراحی لباس برای معلمان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قادر آشنا، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در شصت‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، با مثبت ارزیابی کردن اقدامات وزارت آموزش و پرورش در انجام وظایف قانونی خود در حوزه مد و لباس، اظهار کرد: در کنار توجه به طراحی و تولید لباس دانش‌آموزان، باید طراحی لباس برای دیگر ارکان نظام آموزش و پرورش از جمله معلمان نیز مورد توجه قرار گیرد.

او با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر استعداد‌های طراحی، به‌ویژه برگزیدگان رویداد‌های مد و لباس، افزود: پس از پایان رویداد‌ها باید ارتباط مستمر با این افراد توانمند حفظ شود تا ظرفیت‌های آنان در مسیر توسعه صنعت مد و لباس کشور به کار گرفته شود.

محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در ادامه این جلسه با اشاره به برگزاری رویداد‌های متعدد مد و لباس ایرانی ـ اسلامی در سراسر کشور، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، برنامه رویداد‌های حوزه مد و لباس باید به تصویب کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برسد.

او تصریح کرد: این موضوع با هدف ایجاد هماهنگی، انسجام‌بخشی و برگزاری منظم‌تر رویداد‌های حوزه مد و لباس مطرح شده و می‌تواند زمینه‌ساز اثربخشی بیشتر این برنامه‌ها باشد.

سیدعلی یزدی‌خواه، عضو ناظر کارگروه ساماندهی مد و لباس پس از استماع گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش، ضمن تقدیر از اقدامات این وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات، بر ضرورت توجه ویژه به طراحان برتر در دومین جشنواره لباس دانش‌آموزی تأکید کرد.

روح‌الله باقرزاده، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به کیفیت پارچه، طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید در استفاده طولانی‌مدت از لباس خود احساس راحتی داشته باشند و کیفیت محصول نهایی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین سومبات هاکوپیان، رئیس انجمن طراحان پارچه و لباس ایران و سعید جلالی قدیری، عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، بر ضرورت حمایت از برگزیدگان جشنواره دانش‌آموزی مد و لباس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان تأکید کردند.

در پایان این جلسه، اعضای کارگروه بر ضرورت تقویت زنجیره طراحی تا تولید، حمایت از استعداد‌های جوان و ارتقای جایگاه رویداد‌های تخصصی در مسیر توسعه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی تأکید کردند.

در این نشست، نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و آموزش و پرورش، گزارش عملکرد دستگاه‌های متبوع خود را در چارچوب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس کشور ارائه کردند.