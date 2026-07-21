استاندار خوزستان از تکمیل و آغاز مرحله آزمایشی زیرساخت فیبر نوری به طول ۱۲۴ کیلومتر در مسیر‌های منتهی به مرز‌های چذابه و شلمچه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، امروز سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اربعین حسینی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به ریاست سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات، و با حضور مجازی استانداران و مدیران استان‌های هم‌مرز با عراق برگزار شد، گفت: با دستور وزیر محترم ارتباطات، زیرساخت فیبر نوری در مسیر سوسنگرد-بستان-چذابه و خرمشهر-شلمچه به طول حدود ۱۲۴ کیلومتر ایجاد و به مرحله بهره‌برداری آزمایشی رسیده است که کار ارزشمندی است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار در پایانه‌های مرزی افزود: تأمین برق اضطراری و دیزل ژنراتور‌های سیار جهت پوشش اضطراری، یکی از نیاز‌های اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خوزستان پیشنهاد ایجاد ساختمان مرکزی ارتباطات در هر دو پایانه مرزی را مطرح کرد و اظهار کرد: با توجه به محدودیت فضای فیزیکی در پایانه‌ها، استقرار تیم‌های عملیاتی اپراتورها، دستگاه‌های متولی و حوزه فناوری اطلاعات و انبارش تجهیزات، ضروری است.

موالی زاده بر ارتقاء سطح تکنولوژی سایت‌های مخابراتی مسیر اهواز به چذابه و اهواز به شلمچه به تکنولوژی نسل جدید تأکید کرد و افزود: تأمین باتری‌های مورد نیاز سایت‌های همراه اول و ایرانسل در مسیر‌ها ضروری است که شامل ۱۲۳ باتری برای همراه اول و ۶۴ باتری برای ایرانسل می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر تأمین آب معدنی مورد نیاز زائران تأکید کرد و خاطرنشان کرد: همه این اقدامات در جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی اربعین حسینی با جمعیتی پرشمار و بر اساس فضای ایجادشده در اثر مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران و رهبری شهیدمان انجام می‌شود که انشاءالله شاهد اتفاق بزرگی در این زمینه خواهیم بود.

موالی‌زاده در پایان ضمن قدردانی از وزیر ارتباطات و تمامی دست‌اندرکاران این وزارتخانه، بر اهمیت هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اباعبدالله الحسین (ع) تأکید کرد.