به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، سه سرباز فداکار که درآسایشگاه پادگان بمپور ایرانشهر، مشغول به خدمت مقدس سربازی بودند و با جنایت اخیر آمریکا، به درجه جانبازی نائل آمده‌اند و این روز‌ها در بیمارستان‌های امام حسین (ع) و شفای کرمان دوران نقاهت و بهبودی را سپری می کنند.

سربازان، معین سارانی، ابوالفضل رمضانی و علی جهاندیده، سربازانی هستند که امروز، امیرسرتیپ دوم عباس ملکی زاده، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوبشرق ارتش جمهوری اسلامی ایران بهمراه معاون امنیتی انتظامی استاندار به عیادتشان رفتند.

مسئولان در این عیادت ضمن اطلاع از روند درمان سربازان ، از رشادت‌ها آنها نیز تجلیل و قدردانی کردند.