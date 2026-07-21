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در پی مطالبات مردم پنج شهرستان شرقی استان کرمان، عرضه بنزین ویژه از امروز در این شهرستانها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی شهرستان بم از آغاز عرضه بنزین ویژه( سوپر) در جایگاه «نخل سبز» این شهر خبر داد و اعلام کرد: با تکمیل زیرساختهای جدید، فرآیند صدور و تحویل کارت سوخت شخصی در سراسر استان کرمان به میزان قابلتوجهی تسریع خواهد شد.
امیر دهقانی افزود: پس از معرفی واردکنندگان مجاز از سوی وزارت نفت و رایزنی با سرمایهگذاران بخش خصوصی، دستور نهایی برای عرضه بنزین ویژه صادر و عملیات توزیع از عصر دیروز در جایگاه نخل سبز آغاز شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره چالشهای طولانیمدت متقاضیان برای دریافت کارت سوخت شخصی گفت: پیش از این، فرآیند صدور کارت در دفاتر پلیس+۱۰ حدود ۴۵ روز به طول میانجامید، اما با تامین دستگاههای تولید کارت خام و در اختیار قرار گرفتن آنها در شرکت نفت، این مشکل رفع شده است.