به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان بم از آغاز عرضه بنزین ویژه( سوپر) در جایگاه «نخل سبز» این شهر خبر داد و اعلام کرد: با تکمیل زیرساخت‌های جدید، فرآیند صدور و تحویل کارت سوخت شخصی در سراسر استان کرمان به میزان قابل‌توجهی تسریع خواهد شد.

امیر دهقانی افزود: پس از معرفی واردکنندگان مجاز از سوی وزارت نفت و رایزنی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، دستور نهایی برای عرضه بنزین ویژه صادر و عملیات توزیع از عصر دیروز در جایگاه نخل سبز آغاز شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره چالش‌های طولانی‌مدت متقاضیان برای دریافت کارت سوخت شخصی گفت: پیش از این، فرآیند صدور کارت در دفاتر پلیس+۱۰ حدود ۴۵ روز به طول می‌انجامید، اما با تامین دستگاه‌های تولید کارت خام و در اختیار قرار گرفتن آنها در شرکت نفت، این مشکل رفع شده است.