مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد، از آزادسازی حدود ۷ هکتار از اراضی کشاورزی در روستاهای حصارشالپوش و صالح‌آباد خبر داد این اقدام که با دستور مقام قضایی و حضور دستگاه‌های مسئول انجام شد منجر به تخریب ۱۱۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز و بازگشت این اراضی به چرخه تولید گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملاردافزود: مبنی بر اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری صیانت از اراضی زراعی و باغها، ۱۱۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در روستا‌های حصارشالپوش و صالح‌آباد بخش مرکزی ملارد قلع و قمع شد.

حمید احمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: این عملیات با هماهنگی و دستور مقام قضایی و با حضور عوامل جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول به اجرا درآمد که در نتیجه آن، حدود ۷ هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

وی افزود: مستحدثات تخریب‌شده شامل بناها، دیوارکشی‌ها، محوطه‌سازی و سایر ساخت‌وساز‌هایی بود که بدون اخذ مجوز‌های قانونی در اراضی کشاورزی احداث شده بودند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه اراضی کشاورزی تصریح کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و حفظ منابع تولید دارد و از این‌رو، مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز به‌صورت مستمر در دستور کار این مدیریت قرار دارد.