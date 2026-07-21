همزمان با یکصد و چهل و دومین شب اجتماعات مردمی، بر حمایت از نیرو‌های مسلح، قدردانی از ایستادگی مردم جنوب کشور و تبیین نقش وحدت ملی در مقابله با تهدیدات دشمن تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این اجتماعات، مردم بر دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور، پاسخ‌های قاطع جمهوری اسلامی به اقدامات دشمن و همچنین تجربه درخشان ملت ایران و مقاومتشان در مواجهه با سیاست‌های خصمانه آمریکا تاکید کردند.

همچنین مردم قم از مردم استان‌های جنوبی کشور، قدردانی کردند و ایستادگی آنان در شرایط دشوار و تأکید بر روحیه غیرت، شجاعت و مقاومت مردم این خطه را مورد ستایش قرار دادند.