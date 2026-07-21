به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: ۳ هزار و ۳۷۶ متر مربع زمین توسط خیر نیک‌اندیش دکتر سهراب اسماعیل‌زاده برای توسعه فضای آموزشی و رفاهی از جمله ساخت خوابگاه پسرانه در جاده لیلا کوه کنار دانشکده هبه شد.

در این مراسم که با حضور در دفترخانه اسناد رسمی صورت پذیرفت دکتر ایرج نیکوکار ریاست دانشکده پیراپزشکی و مسئول هماهنگی دانشکده‌های شرق گیلان - لنگرود، دکتر سهراب اسماعیل‌زاده خیر نیک‌اندیش و کارشناس حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گیلان حضور داشتند، تمام اسناد و مدارک مربوط به زمین وقف شده توسط دکتر اسماعیل‌زاده به دانشگاه علوم پزشکی گیلان هبه شد.

ماه گذشته نیز زمینی به مساحت هزار و ۴۸۵ مترمربع توسط خانواده خیر مرحوم سیف‌الله کریمی ملاطی به این دانشگاه واگذار شده بود.

این دو زمین وقفی قرار است برای ساخت مجتمع آموزشی و رفاهی (خوابگاه پسرانه و متأهلان) مورد استفاده مجموع آموزشی شرق گیلان - لنگرود قرار بگیرد.