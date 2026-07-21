صرفهجویی در مصرف برق در حمایت از هموطنان در جنوب کشور
مردم کهگیلویه و بویراحمد با رعایت الگوی مصرف، همراهی خود را برای مدیریت مصرف برق و حفظ پایداری شبکه نشان میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم این استان با رعایت الگوی مصرف، همراهی خود را برای مدیریت مصرف برق و حفظ پایداری شبکه نشان دادند و این کار را برای حمایت و همراهی مردم جنوب در روزهای سخت جنگ بیان کردند.
شهروندان با خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، تنظیم دمای وسایل سرمایشی و کاهش مصرف در ساعات اوج بار، در تأمین برق پایدار مشارکت کردند.
مردم استان کهگیلویه و بویراحمد صرفهجویی در مصرف برق را یک مسئولیت همگانی می دانند و بر تداوم این همراهی در روزهای گرم سال تأکید کردند.