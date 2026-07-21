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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان، از اعمال محدودیتهای ترافیکی ویژه در محورهای مواصلاتی استان همزمان با آغاز طرح اربعین حسینی ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد زائران اربعین حسینی و در راستای تسهیل در تردد و پیشگیری از وقوع حوادث جادهای، محدودیتهای ترافیکی با هماهنگی پلیسراه استان اعمال میشود.
وی افزود: بر این اساس، از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه تا پایان روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد انواع تریلی و کامیون در محور اهواز - خرمشهر و بالعکس ممنوع خواهد بود و رانندگان میتوانند برای تردد از محور جایگزین اهواز - آبادان - خرمشهر و بالعکس استفاده کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان همچنین به اعمال محدودیت در محورهای منتهی به پایانه مرزی چذابه اشاره کرد و گفت: همچنین در بازه زمانی ۳۱ تیرماه تا ۱۶ مردادماه، تردد انواع کامیون، تریلی و اتوبوس در محور الوان (عبدالخان) - بستان و بالعکس ممنوع بوده و محور اهواز - سوسنگرد - بستان و بالعکس به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.
خسروی تصریح کرد: به منظور پشتیبانی جادهای، روانسازی ترافیک و تامین ایمنی مسیرها، ۳۰۰ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری در قالب ۳۲ تیم عملیاتی با حضور ۳۲۰ نیروی راهدار بهصورت شبانهروزی در طول محورهای مواصلاتی به ویژه محورهای منتهی به پایانههای مرزی استان مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا گره ترافیکی، خدماترسانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی گفت: زائران و کاربران جادهای میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس بگیرند.