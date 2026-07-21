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با حضور بیش از ۶۰۰ موکبدار در همایش توجیحی حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، برنامههای خدماترسانی به زائران مراسم جاماندگان اربعین حسینی نهایی شدو پیشبینی میشود امسال بیش از ۴ میلیون نفر در این مراسم شرکت کرده و از ساعت ۶ صبح از میدان امام حسین (ع) به سوی حرم شریف عبدالعظیم (ع) پیادهروی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این همایش با هدف توجیه مسئولین موکبها و جانمایی دقیق آنها و ارتقای کیفیت پذیرایی زائران و سازماندهی بهتر خدمات در روز اربعین حسینی برگزار شد.
در این مراسم معاون امور علمی و فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: همزمان با اربعین حسینی مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی از ساعت ۶ صبح از میدان امام حسین (ع) آغاز میشود و تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام محسن عرفاتی افزود: بیش از ۶۰۰ موکب دار در مسیر راهپیمایی به زائران خدمات رسانی میکنند و پیش بینی میشود امسال نیز بیش از ۴ میلیون زائر در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شرکت کنند.