در پی تحولات اخیر، با تأکید بر ریشه‌های تاریخی مقاومت، از شجاعت و اراده پولادین مردم جنوب کشور به عنوان نمادی از ایستادگی کل ملت ایران و سدی نفوذناپذیر در برابر توطئه‌های بیگانگان یاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نقش محوری مردم سلحشور جنوب کشور در حفظ امنیت و حاکمیت ملی، ریشه در تاریخ طولانی مقاومت دارد، و این امر حالا به نمادی از اراده‌ای پولادین برای مقابله با تهدیدات دشمن تبدیل شده است.

مردمان جنوب کشور؛ که سابقه درخشان و وفاداری آنها در دوران هشت سال دفاع مقدس همچنان به عنوان الگویی در عرصه حماسه باقی مانده است، امروز نیز با همان غیرت و وفاداری، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی می‌کنند.

شجاعت مردم جنوب، بازتابی از اراده جمعی کل ملت ایران است؛ اراده‌ای که اجازه نخواهد داد هیچ متجاوز یا بیگانه‌ای در این خاک قدم بردارد و حاکمیت ملی را به چالش بکشد.