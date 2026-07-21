به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان، پخش برنامه‌های «خانه ملت» و «با نمایندگان» در لرستان و تلاش برای عدالت‌گستری و شتاب‌دهی به پیشرفت تا مطالبه‌گری مردم خبر داد وافزود: این برنامه‌ها از روز شنبه، ششم تیر آغاز شده و مخاطبان روز‌های زوج هر هفته بیینده و شنونده گفت و گوی سه نماینده خواهند بود.



حامد فاتحی با اشاره به رویکرد‌های جدید این مرکز در چارچوب سند تحول رسانه ملی، هدف از تولید این برنامه‌ها را تحقق عدالت‌گستری، شتاب‌دهی به پیشرفت و مطالبه‌گری مردم از مسئولین در جای جای استان برشمرد.



وی ضمن تشکر از همراهی ویژه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: صداوسیمای لرستان با بازنمایی عملکرد مسئولان، به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تلاش است تا نقش خود را به‌عنوان پل ارتباطی مؤثر میان مردم و نظام تصمیم‌گیری در مسیر توسعه همه‌جانبه استان ایفا کند.



مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان گفت: تلاش رسانه ملی در استان لرستان بر این است که تمامی اقدامات و پیگیری‌های نمایندگان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، با نگاهی امیدبخش و در عین حال مطالبه‌محور به تصویر کشیده شود.



فاتحی افزود: در افق تحولی صدا و سیمای لرستان، میزبان نمایندگان مردم لرستان با رویکردی عدالت محور در دو برنامه جداگانه در رادیو و تلویزیون است تا ضمن پاسخگویی یه سوالات تخصصی، گزارش عملکرد خود را به صورت مستقیم با مردم در میان بگذارند.



فردا چهارشنبه ۳۱ تیر محمد حسین محمدی نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی در این برنامه ها با مردم گفت‌و‌گو می‌کند.



این برنامه در روز‌های زوج برنامه تلویزیونی «خانه ملت» از ساعت ۲۳:۳۰ و بازپخش روز بعد از ساعت ۱۹ و برنامه رادیویی «با نمایندگان» از ساعت ۱۷ و بازپخش همان روز ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.











