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مردم کهگیلویه و بویراحمد یک صدا فریاد میزنند: همه ایران وطن ماست. چه جنوب، چه شمال، چه یاسوج؛ خاک از یاسوج تا جنوب، یکپارچه برای ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم ایران در روزهای اخیر با همدلی بیسابقه خود، بار دیگر ثابت کردند که جنوب، قلب این سرزمین است و رنج آن، رنج همه ایرانیان است.
خانواده بزرگ ایران امروز دیگر نه با خون، که با خاک و عشق به وطن تعریف میشود.
مردم استان کهگیلویه و بویراحمد سربلند از قاطعیت نیروهای مسلح، ایستادگی خود را جبران ذرهای از ایثارگریها و دلاورمردیهای قهرمانان ایرانزمین و مردمان خطه سرافراز و پرافتخار جنوب می دانند.
به گفته مردم این استان جنوب قلب و جان ایران است و تا آخرین لحظه در کنار مردم استوار و مقاوم جنوب کشور از سیستان و بلوچستان تا اهواز و آبادان ایستادند و در برابر دشمن حملات دشمن آمریکایی مقاومت میکنند.