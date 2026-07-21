به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم ایران در روز‌های اخیر با همدلی بی‌سابقه خود، بار دیگر ثابت کردند که جنوب، قلب این سرزمین است و رنج آن، رنج همه ایرانیان است.

خانواده بزرگ ایران امروز دیگر نه با خون، که با خاک و عشق به وطن تعریف می‌شود.

مردم استان کهگیلویه و بویراحمد سربلند از قاطعیت نیرو‌های مسلح، ایستادگی خود را جبران ذره‌ای از ایثارگری‌ها و دلاورمردی‌های قهرمانان ایران‌زمین و مردمان خطه سرافراز و پرافتخار جنوب می دانند.

به گفته مردم این استان جنوب قلب و جان ایران است و تا آخرین لحظه در کنار مردم استوار و مقاوم جنوب کشور از سیستان و بلوچستان تا اهواز و آبادان ایستادند و در برابر دشمن حملات دشمن آمریکایی مقاومت می‌کنند.













