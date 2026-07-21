رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: تا پایان امسال حدود ۲۳۰ هزار خانواده سه‌ فرزند و بیشتر، زمین رایگان خود را تحویل خواهند گرفت و مجموع تعداد خانواده‌های بهره‌مند از این طرح به ۴۰۰ هزار خانوار خواهد رسید.

امیرحسین بانکی‌پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در تشریح آخرین روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه مسکن، اظهار داشت: تا این لحظه زمین ۱۶۸ هزار نفر از متقاضیان در سراسر کشور تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به جلسات مستمر و هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده با این وزارتخانه، تا پایان امسال این رقم به ۴۰۰ هزار خانوار خواهد رسید.

رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس تاکید کرد: این عدد (۴۰۰ هزار نفر) معادل پوشش ۵۰ درصد از کل متقاضیان واجد شرایط در سراسر کشور است.

بانکی‌پور گفت: در صورتی که وزارت راه و شهرسازی به این روند عملیاتی فعلی پیش برود، تا پایان سال ۵۰ درصد از کسانی که تولد فرزند سوم شون بعد از قانون واگذاری زمین بوده است، زمین خود را دریافت کرده و می‌توانند برای ساخت و ساز اقدام کنند.