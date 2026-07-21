به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، تیم آقایان مینی‌گلف استان گیلان با ارائه عملکردی درخشان موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی مسابقات مینی‌گلف قهرمانی کشور در رده سنی آزاد را که به میزبانی استان همدان برگزار شد را از آن خود کند.

عباس نوروزی؛ عباس مرادی؛ کیان نورانی و علی نورانی نمایندگان گیلان در این رقابت‌ها با نمایش بازی‌های فنی و هماهنگ، پس از رقابتی نزدیک با تیم‌های مدعی، بر سکوی دوم کشور ایستادند و افتخاری ارزشمند را برای ورزش استان گیلان رقم زدند.