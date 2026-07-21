به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم واترپلو جوانان ایران در آخرین دیدار خود از مرحله مقدماتی دوازدهمین دوره مسابقات ورزش‌های آبی رده‌های سنی قهرمانی آسیا، مقابل قزاقستان به میدان رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۵ شکست خورد.

ملی‌پوشان ایران در این مسابقه در پایان چهار کوارتر نتیجه را به حریف واگذار کردند تا مرحله مقدماتی را با دو شکست برابر ژاپن و قزاقستان و سه پیروزی مقابل تایلند، هنگ‌کنگ و سریلانکا به پایان برسانند.

بدین ترتیب، تیم ایران با قرار گرفتن در رده سوم گروه B به مرحله بعدی مسابقات صعود کرد و در ادامه رقابت‌ها، فردا از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران به مصاف چین، تیم دوم گروه A، خواهد رفت.

در صورت پیروزی مقابل چین، ایران به جمع چهار تیم برتر صعود می‌کند.