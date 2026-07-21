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معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با خانواده شهید عبدالرضا کیانی از شهدای جنگ تحمیلی سوم دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه محمد کرماللهی، مدیرکل هنری بنیاد و ابراهیم بیانی مدیرکل بنیاد استان فارس، با خانواده شهید عبدالرضا کیانی از شهدای جنگ رمضان دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار که در فضایی صمیمانه برگزار شد، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، صبر و استقامت خانواده این شهید والامقام را ستود و با اهدای لوح سپاس از آنان تجلیل کرد.
گفتنی است شهید عبدالرضا کیانی متولد ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ در شهرستان بوانات بود. این شهید گرانقدر که متأهل و دارای ۳ فرزند بود، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ در جریان «جنگ رمضان» در زیباشهر شیراز و توسط دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسید.