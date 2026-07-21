به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با ششم ماه صفر، حرکت کاروان مشایه اهواز به سوی کربلای معلی و در پانزدهمین سال متوالی با حضور عاشقان اهل بیت (ع) و مکتب عاشورا آغاز شد.

عزاداران حسینی در بزرگترین کاروان پیاده روی اربعین کشور که از مناطق مختلف شهر اهواز از جمله در حالی که پرچم‌های مقدس به نام اهل بیت (ع)، ایران اسلامی را در دست دارند، حرکت خود را از منطقه ملاشیه آغاز کردند و دلدادگان حسینی از مناطق مختلف اهواز از جمله عین‌دو، گلدشت، سیاحی، شهرک رزمندگان، لشکرآباد، کوی علوی، سلیم آباد، سه‌راه خرمشهر، کمپلو و مندلی به این کاروان پیوستدند.

کاروان مشایه اهواز پس از عبور از شهرستان‌های حمیدیه و دشت آزادگان به سمت پایانه مرزی چذابه ادامه مسیر می‌دهند تا خود را به سمت کشور عراق و شهر‌های نجف و کربلا برساندند تا در روز اربعین به زیارت حرم نورانی حضرت سیدالشهدا (ع) مشرف شوند.