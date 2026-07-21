ایران رسما و به صراحت به بلغارستان درباره میزبانی از هواپیماهای نظامی ارتش تروریست آمریکا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر بلغارستان درباره بررسی درخواست آمریکا برای استقرار هواپیما‌های نظامی در این کشور برای اقدام علیه ایران، موضعگیری صریحی اتخاذ کرد.

بقائی تأکید کرد که دولت بلغارستان به خوبی از غیرقانونی بودن حملات آمریکا علیه ایران و نقض فاحش منشور سازمان ملل آگاه است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد که هرگونه مشارکت در تدارک و اجرای این حملات، به منزله همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایات جنگی محسوب می‌شود.