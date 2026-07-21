مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به تداوم تنش آبی در استان یزد گفت: هم‌اکنون بیش از ۲۵۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۷۵ هزار نفر از طریق آبرسانی سیار تأمین آب می‌شوند و تکمیل ۵۴ طرح جهاد آبرسانی، زمینه برخورداری بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی استان یزد از آب شرب پایدار را فراهم خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جلال علمدار با اشاره به شرایط اقلیمی استان یزد اظهار کرد: استان یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی، کاهش بارندگی‌ها، افت منابع آب زیرزمینی و وابستگی به منابع آب خارج از حوزه، همچنان با محدودیت‌های جدی در تأمین آب شرب مواجه است. هرچند میزان بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما همچنان از متوسط بلندمدت کمتر بوده و برای جبران آثار خشکسالی‌های متوالی کافی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی افزود: جبران کسری مخازن و حفظ پایداری منابع آبی، مستلزم مدیریت مصرف از سوی تمامی بهره‌برداران است. در حال حاضر بیشترین تنش آبی در شهر‌های یزد، اردکان، تفت و مهریز و همچنین روستا‌های شهرستان‌های تفت، مهریز، اردکان، اشکذر، هرات، بافق و بهاباد وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۲۵۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۷۵ هزار نفر از طریق آبرسانی سیار تأمین آب می‌شوند، گفت: در این راستا ۱۴ دستگاه تانکر آبرسانی متعلق به شرکت آبفا به‌صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی هستند و در صورت افزایش نیاز، از ظرفیت تانکر‌های استیجاری نیز استفاده می‌شود.

علمدار با اشاره به اینکه هزینه آبرسانی سیار ماهانه حدود ۳۹ میلیارد ریال است، تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش دمای هوا در فصل تابستان، احتمال افزایش حجم آبرسانی سیار در ماه‌های آینده وجود دارد و شرکت آبفا تمهیدات لازم را برای مدیریت این شرایط پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به وابستگی بخشی از آب شرب استان یزد به منابع انتقالی و احتمال بروز محدودیت‌های ناشی از ناپایداری برق، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین حداقل نیاز‌های شرب و بهداشت شهروندان صورت گرفته تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به روند اجرای طرح‌های جهاد آبرسانی در استان یزد گفت: تاکنون ۸۳ طرح شامل ۴۳ طرح تک روستایی و ۴۰ مجتمع آبرسانی روستایی برای پوشش ۴۴۹ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۵۸ هزار و ۷۵۹ نفر تعریف شده است.

وی افزود: تاکنون ۲۹ طرح با پوشش ۲۳۵ روستا و جمعیتی بالغ بر ۶۷ هزار و ۵۹۰ نفر به بهره‌برداری رسیده که برای اجرای آنها بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و این طرح‌ها به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی رسیده‌اند.

علمدار خاطرنشان کرد: برای تکمیل آبرسانی پایدار به ۲۵۷ روستای دیگر با جمعیتی بیش از ۹۱ هزار نفر، اجرای ۵۴ طرح باقیمانده و تأمین اعتباری در حدود ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ضروری است.

وی در پایان تأکید کرد: تکمیل این طرح‌ها علاوه بر کاهش وابستگی به آبرسانی سیار، موجب خواهد شد بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی استان یزد از آب شرب پایدار و شبکه لوله‌کشی استاندارد بهره‌مند شوند؛ موضوعی که گامی مهم در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، افزایش تاب‌آوری مناطق کم‌برخوردار و توسعه پایدار استان یزد به شمار می‌رود.