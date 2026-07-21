ترامپ دوباره مدعی شد ایرانی ها خواهان دیدار با وی هستند
دونالد ترامپ در حاشیه دیدار با جوزف عون، رئیسجمهور لبنان دوباره مدعی شد که پشت پرده با ایران مذاکره می کند و ایرانی ها خواهان دیدار با وی هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دونالد ترامپ در حاشیه دیدار با جوزف عون، رئیسجمهور لبنان: مذاکرات پشت پردهای با ایرانیها در جریان است و آنها با ناامیدی به دنبال دیدار با من هستند، اما ما علاقهای به دیدار با آنها نداریم.
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد : مذاکرات پشت پرده با ایران در جریان است و آنها میخواهند این موضوع را تمام کنند زیرا در حال نابود شدن هستند. ایرانیها به شدت خواهان دیدار هستند و ما تا زمانی که آنها برای یک دیدار معنادار آماده نشوند، به این موضوع توجهی نخواهیم کرد.
در حالی که ارتش آمریکا در چند روز اخیر ضربات سختی را از نیروهای نظامی کشورمان دریافت کرده مدعی شد : اگر فردا از این توافق خارج میشدیم، یک پیروزی بزرگ به دست میآوردیم. اما ما فردا از این توافق خارج نمیشویم.