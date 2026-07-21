به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ دونالد ترامپ در حاشیه دیدار با جوزف عون،‌ رئیس‌جمهور لبنان: مذاکرات پشت پرده‌ای با ایرانی‌ها در جریان است و آنها با ناامیدی به دنبال دیدار با من هستند، اما ما علاقه‌ای به دیدار با آنها نداریم.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد : مذاکرات پشت پرده با ایران در جریان است و آنها می‌خواهند این موضوع را تمام کنند زیرا در حال نابود شدن هستند. ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار هستند و ما تا زمانی که آنها برای یک دیدار معنادار آماده نشوند، به این موضوع توجهی نخواهیم کرد.