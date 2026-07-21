به نمایندگی از هزار و پنجاه طرح در استان؛

بهره برداری از ۲ طرح اشتغال زایی و مسکن در دوگنبدان

به مناسبت هفته بهزیستی ۲ طرح به نمایندگی از ۸۷ واحد مسکن مددجویان و ۹۶۳ طرح اشتغالزایی کهگیلویه و بویراحمد در دوگنبدان به بهره برداری رسید.