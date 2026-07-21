بهره برداری از ۲ طرح اشتغال زایی و مسکن در دوگنبدان
به مناسبت هفته بهزیستی ۲ طرح به نمایندگی از ۸۷ واحد مسکن مددجویان و ۹۶۳ طرح اشتغالزایی کهگیلویه و بویراحمد در دوگنبدان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل بهزیستی استان گفت: یک واحد مسکونی به نمایندگی از ۸۷ واحد مسکونی استان در شهرستان گچساران به بهره برداری رسید. سید مهران کشاورز افزود: برای ساخت این واحدهای مسکونی اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان تخصیص داده شد. کشاورز ادامه داد: دیگر طرحی که به مناسبت هفته بهزیستی درگچساران به بهره برداری رسید طرح اشتغال زایی مدد جویان بود که به نمایندگی از ۹۶۳ طرح در استان به بهره برداری رسید. مدیرکل بهزیستی استان گفت: طرحهای اشتغال زایی مددجویان تحت حمایت بهزیستی با اعتباری بالغ بر ۱۶۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. سید مهران گشاورز افزود: هدف از بهره برداری از این طرحها توانمند سازی جامعه هدف بهزیستی استان است.